Киев, 7 марта, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил, что приедет на Украину по случаю празднования тридцатилетней годовщины независимости Украины. Об этом 6 марта на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Рады, заместитель главы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук.

Center for American Progress Патриарх Варфоломей

«Прекрасные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции Слуга народа Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости (отмечается 24 августа — ИА REGNUM) — по приглашению Владимира Зеленского», — написала депутат.

Напомним, религиозный вопрос в своей предвыборной кампании использовал бывший президент Украины Петр Порошенко, который добился легализации украинских раскольников (так называемой «Украинской православной церкви киевского патриархата» (УПЦ КП) и «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ), объединившихся в декабре 2018 года в «Православную церковь Украины» (ПЦУ)). Главе ПЦУ Епифанию в начале января 2019 года патриарх Варфоломей вручил документ (томос об автокефалии), в соответствии с которым раскольники были им легализованы. Вместе с тем, вмешавшись в украинский религиозный вопрос, предстоятель Константинопольской православной церкви посягнул на каноническую территорию Русской православной церкви. В свое время и УАПЦ и УПЦ КП образовались в результате раскола с РПЦ. На Украине с 1990 года есть каноническая православная церковь — Украинская православная церковь, получившая грамоту (томос) о независимости от патриарха РПЦ Алексия II. Примечательно, что до 2018 года глава Константинопольской православной церкви, признавал УПЦ единственной канонической православной церковью на Украине.