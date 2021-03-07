Мадрид, , 07:46 — REGNUM Главный приз национальной кинопремии Испании в 2021 году в категории «Лучший фильм» получила картина «Девочки» режиссёра Пилар Паломеро. Об этом сообщается на сайте премии.

Премия «Гойя» вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук с 1987 года. В настоящее время премия присуждается в 28 номинациях.

Картина «Девочки» Пилар Паломеро была номинирована на премию в девяти категориях. Помимо главного приза в категории «Лучший фильм» эта картина получила ещё три награды: «Лучший режиссёрский дебют», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая операторская работа».

Историческая драма «Шабаш» (Akelarre) была удостоена премии «Гойя» в пяти номинациях. Жюри отметило работу художника-постановщика, дизайнера костюмов, гримёров, а также спецэффекты и музыку.

Приз за лучшую мужскую роль получил Марио Касас за работу в фильме «Преступить черту», в категории «Лучшая женская роль» победительницей стала Патриция Лопез за роль в фильме «Ane». Лучшим режиссёром 2021 года был признан Сальвадор Кальво за фильм «Аду» (Adú).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте были объявлены лауреаты международного Берлинского кинофестиваля 2021 года.

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