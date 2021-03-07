Москва, , 07:44 — REGNUM Совместные российско-белорусские тактические учения состоятся в марте на территории двух государств. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях примут участие Воздушно-десантные войска России совместно с Силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Первые в 2021 году российско-белорусские тактические учения состоятся с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области. Учения будут посвящены миротворческой тематике.

В активной фазе учений будут задействованы от России более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения. От белорусской стороны в учениях примут участие более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций.

Параллельно, в период с 19 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области пройдут оборонные и наступательные тактические учения. От России в учениях будут задействованы около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии примут участие более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах по созданию министерствами обороны России и Белоруссии трёх учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

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