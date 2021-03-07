Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Как минимум 60 тысяч компаний по всему миру были взломаны из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом 6 марта сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, киберпреступники стремятся распространить вредоносный скрипт прежде, чем компании смогут обезопасить своих клиентов. На настоящее время от действий хакеров пострадали более 60 тысяч организаций по всему миру, использующих программный продукт компании Microsoft.

Предполагается, что киберпреступники могут использовать полученные данные для цифрового шпионажа. В случае, если число жертв хакеров продолжит расти, это будет расцениваться как мировой кризис в сфере кибербезопасности. В Белом доме отметили, что продолжают следить за ситуацией, на всех уровнях правительства США принимаются меры для оценки последствий и последующего устранения действий хакеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 20 тысяч компаний в США оказались скомпрометированы в результате кибератак, произведённых хакерами через уязвимость в ПО от Microsoft.

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