Киев, 7 марта, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что Украина является слаборазвитой страной. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на канале журналиста в видеохостинге YouYube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Технологии

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Таким образом врач отреагировал на вопрос журналиста, можно ли было на Украину завозить вакцину от коронавируса индийского производства.

«А Вы считаете мы развитая страна? Откуда у вас, у людей этой страны во главе с тобой столько понтов?.. Мы что развитая страна? Мы были развитая страна. Мы были. Мы в космос ракеты пускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы», — рассказал он, добавив, что все это было потеряно.

«Мы армию свою угробили, мы ученых содержим тридцать лет независимости, они… никому не нужны… А Индия, которая атомное оружие имеет, которая ракеты в космос запускает, которая сама себя обеспечивает автомобилями, которая программистами весь мир обеспечивает, которая 65% вакцин всего мира производит. Индия нас не устраивает. Мы ж крутые, мы — Украина… Мы про. рали (потеряли — ИА REGNUM) свою страну, своих ученых, свои заводы, свои биотехнологии… А потом начинаем мы рассказывать, что мы — не слаборазвитая страна», — заключил он.

В свою очередь Дмитрий Гордон выразил несогласие со своим собеседником, в шутку назвав его «ватником».

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