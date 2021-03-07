Токио, , 06:54 — REGNUM Применение ещё одной вакцины от COVID-19 может одобрить к концу мая правительство Японии. Об этом 7 марта сообщает агентство Kyodo.

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Возможность одобрения японским регулятором применения ещё одной вакцины от COVID-19 на территории страны подтвердил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура. По его словам, это может произойти уже в мае-июне текущего года.

Заявки на регистрацию своих вакцин в Японии подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская компания Moderna. В настоящее время в Японии для вакцинации используется препарат компании Pfizer. С момента начала массовой вакцинации в стране было зафиксировано два случая сильной аллергической реакции на данный препарат. Кроме того, японский минздрав изучает обстоятельства гибели пожилой женщины, незадолго до смерти привившейся от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии продлило режим ЧС в Токио и прилегающих к нему префектурах из-за высокой заболеваемости COVID-19.

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