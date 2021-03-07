Ханты-Мансийск, , 06:50 — REGNUM В районе подводного участка разгерметизировавшегося продуктопровода в реке Оби могло находиться порядка 700 тонн топлива. Об этом заявил в своём телеграм-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные сомнения», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «СибурТюменьГаз» выпустила официальное заявление по ситуации. В нём сказано, что произошедшее не несёт рисков ни населению, ни окружающей среде.

Напомним, 6 марта на реке Оби возник пожар. Причиной стала утечка топлива. Один человек получил лёгкие ожоги. По словам представителей компании, возгорание было кратковременным.

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