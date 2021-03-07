Ханты-Мансийск, , 06:37 — REGNUM Утечка топлива в реке Обь и последующее возгорание не угрожают окружающей среде и населению. Это следует из заявления АО «СибурТюменьГаз».

По данным организации, авария была оперативно локализовано. Сейчас идёт утилизация остающихся углеводородов, также организовано опорожнение трубопровода. Сотрудники предприятия и в контакте с представителями областного Росприроднадзора ведут мониторинг.

«От места возгорания до ближайшего населённого пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет», — утверждают в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание было замечено 6 марта. Один человек пострадал. Он получил небольшие ожоги лица и спины.

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