Ханты-Мансийск, , 06:21 — REGNUM Комиссия Ростехнадзора изучит причины возгорания, которое возникло на реке Оби в Югре. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Он отметил, что приказ о создании комиссии подписал глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских. Сейчас на месте аварии работает МЧС.

«Как только позволят условия, наши инспекторы и другие члены комиссии приступят к изучению ситуации на месте», — добавил Виль.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в районе подводного участка продуктопровода. В нём могло находиться примерно 700 тонн топлива.

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