7 марта 2021 | Время чтения 10 мин

В социальных сетях Тюменской области на минувшей неделе защищали пенсионерку, которую с внучкой-инвалидом выкидывают на улицу, мутную застройку части парка «Заречный», и карту России в стиле модерн. Каденцией среди недели прозвучал политический скандал из Тобольска, возмутивший коммунистов всей России.

Елена Миронова, , 10:45 — REGNUM В социальных сетях Тюменской области на минувшей неделе защищали пенсионерку, которую с внучкой-инвалидом выкидывают на улицу, мутную застройку части парка «Заречный» и карту России в стиле модерн. Каденцией среди недели прозвучал политический скандал в Тобольске, возмутивший коммунистов всей России.

Тюменская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отрезанные ломти» благородного семейства

Неделя началась с обсуждения «новой этики» в преломлении быта местных элит. Поклёп с сексуальным подтекстом на известное в Тюмени семейство застройщиков Шевчик устроил бывший муж одной из молодых представительниц уважаемого клана. Мужчина рассылал в СМИ, также распространял в социальных сетях, как посчитал суд, информацию клеветнического характера. За это экс-член семьи застройщиков был приговорён к штрафу в размере 600 тыс. рублей. Пикантности ситуации добавляет то, что к данному клану относится бывшая заместитель губернатора Тюменской области по социальному блоку вопросов, ныне советник главы региона Наталья Шевчик.

Тюменцы в обсуждении некрасивой истории с разводом, местью и сплетнями активно выпускали пар в соцсетях, замечательно отвлекаясь от насущных проблем. Должно ли элитарное сообщество быть примером, либо же представители руководящей верхушки, так же как все, грешат и маются, — ударялись в морализаторство. «Некоторые здесь допишутся!» — одёргивал админ одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» авторов различных интерпретаций.

И только стих скандал с клеветой от семейного «отрезанного ломтя», как через два дня фамилия Шевчик вновь взбудоражила тюменцев. Теперь «отрезанной» землёй» — отведённым земельным участком у парка «Заречный».

«Работы ведутся на участке, который раньше относили к парку, — здесь были корт, детская и спортплощадка. Но, по словам губернатора, этот кусок земли не был частью парка, поэтому его отдали инвесторам — семье Шевчиков, которые неподалеку построили аквапарк. Несколько лет назад говорили, что на «отрезанном» участке появится детский досугово-развлекательный центр. Сейчас от этих планов не осталось ничего», — сообщает портал 72.ru.

Тюмень (сс) Пивоваров Игорь Николаевич

Отмечается, что на участке, отведённом «Сибинтел-Холдингу», владельцами которого являются братья Шевчики, появится ресторанный комплекс. Об этом изданию сообщили непосредственно в фирме. И если новость о внутрисемейном скандале собрала около сотни комментариев с сорока тысячами просмотров, то «отрезанный» под очередную точку общепита участок земли обрёл в два раза больше комментариев и просмотров. Тюменцы практически единодушны в выводах: зачем нужен очередной ресторан, когда существующие еле выживают?

«А когда, за сколько и кто отдал? В ходе какой конкурсной (в тиши кабинетов) процедуры? На основании каких законов, постановлений или обошлись без них? Столько вопросов. По идее, их должна задавать прокуратура», — пишет один из самых вежливых комментаторов.

«Юридический тупик»

На уходящей неделе также мощный резонанс в социальных сетях вызвало обращение общественности и журналистского сообщества к губернатору Тюменской области Александру Моору с открытым письмом по поводу пенсионерки, которую с внучкой-инвалидом выселяют из единственного жилья. Текст обращения опубликован на портале «Тюмень PRO».

Пенсионерка получила квартиру по ул. Камчатская, 19 в 1992 году по решению профкома ЖЭУ объединения «Тура», где тогда работала. Вместе с детьми заселилась. Спустя годы у неё скончались сын, дочь, осталась внучка-инвалид, опекуном которой она стала.

Что касается ведомственного жилья, то, как известно, в постсоветское время права собственности на здания и помещения менялись. На данный момент квартира, где проживает пенсионерка, принадлежит горадминистрации. В мэрии женщину отправили в суд, где в иске ей было по каким-то причинам отказано. Затем в суд бабушка пришла уже как ответчик — департамент имущественных отношений мэрии потребовал выселить пенсионерку и внучку из их единственного жилья. Подчёркивается, что задолженностей у женщины по коммунальным услугам нет. Но суд 3 февраля 2021 года удовлетворил иск департамента. До 10 февраля пенсионерка и её внучка-сирота должны покинуть помещение. Им дали две недели на выселение. Как отмечают комментаторы в социальных сетях, с лёгкой руки горадминистрации Тюмени пенсионерка пополнит ряды бомжей, а 10-летнюю внучку окончательно осиротят — отдадут в интернет до совершеннолетия.

«Мы понимаем, что решения суда продиктованы нынешними юридическими нормами и являются правомочными. Но мы считаем, что в порядке исключения есть возможность решить вопрос в пользу пенсионерки и внучки: либо оставить за ними данную квартиру, либо предоставить другую», — говорится в коллективном обращении.

Здание администрации Тюмени RG72

Тюменцы в социальных сетях, поругивая мэрию, уже ищут бабушке и внучке пристанище. Звучит и мнение, что в имущественном департаменте города не злодеи работают, но с чиновников тоже могут спросить по закону, на каких основаниях женщина с девочкой живут в муниципальном жилье.

«Как мне известно, замглавы Владимир Третьяков позвонил приставам, чтобы они приостановили производство в отношении бабушки, также Следственный комитет тоже позвонил приставам», — пишет Руслан Г. в ветке обсуждения в паблике «Типичная Тюмень».

Адвокат бабушки и внучки назвал сложившуюся ситуацию «юридическим тупиком».

Карта России в стиле модерн

В небольшом тюменском городе Тобольске, где численность населения едва дотягивает до 100 тысяч, кипят нешуточные страсти.

Начнём со страстей, которые инициировали глава Тобольска Максим Афанасьев и его доблестная пресс-служба. Афанасьев 22 февраля похвастался в своём Instagram арт-объектом — картой России 18-го века, где Сибирская губерния занимает почти две трети государства. Тоболяки в социальных сетях гадали, к какому историческому периоду сия карта относится. Ибо в XVIII веке к Российской империи в результате войн были присоединены Польша, Финляндия и Крым. В состав империи входила и Аляска. Но данные территории отсутствуют на фантазийной карте. Зато там красуются зачем-то современные города Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

В пресс-службе горадминистрации сперва заявили, что с 1708 по 1784 год существовала Сибирская губерния.

«А Крым был присоединён к Российской империи только в 1783 году, спустя 19 лет после реформирования Сибирской губернии, связанного с выделением из её состава Иркутской губернии», — звучало в комментарии под общим заголовком «с картой всё хорошо». И чем дальше в лес углублялись обсуждения в социальных сетях, тем больше получалось пиар-дров. В итоге выступил кандидат исторических наук Евгений Панишев с предложением демонтировать несуразную инсталляцию.

«Эта карта была установлена без рекомендации исторического совета Тобольска. Мы даже не знаем, какой исторический период там показан, потому что границы Российской империи менялись. Если это начало XVIII века, то Крым не входил в её состав. Крыма нет, но обозначены Нижневартовск и Ханты-Мансийск, которые вообще в советское время появились. Эту карту надо демонтировать и переделать, чтобы не вносить смуту», — отметил Евгений Панишев.

Пресс-секретарь мэрии Тобольска Анастасия Гулина была неумолима, сообщив в ответе, что демонтировать и менять карту власти Тобольска не будут, а рядом разместят уточняющую информацию. Ибо «нужно понимать, что это не географическая карта — это арт-объект», пояснила чиновница.

«Я — художник. Я так вижу», — продолжали язвить комментаторы в адрес местных властей.

Пост главы города Тобольск Максима Афанасьева в Instagram

После визита полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Тобольск мэрия неожиданно сменила гнев на «непонятливое население» на милость. И художественную трактовку от критических глаз всё-таки прикрыли.

«После многочисленных публикаций в социальных сетях было принято решение на время закрыть инсталляцию. После обсуждений с историческим советом и экспертами будет понятно, оставлять в первоначальном виде с пояснениями или незначительно доработать конструкцию для снятия спорных моментов», — прокомментировали в горадминистрации Тобольска данное решение.

Подробности:В Тобольске законсервирован арт-объект со спорной картой без Крыма

«Политическая расправа над оппонентами»

Второй тобольский скандал — политический. Активный депутат Тюменской областной думы, коммунист Юрий Юхневич, по мнению Тобольского городского суда, оказался виновным в распространении экстремистских материалов. Парламентарий 3 марта 2021 был признан виновным в административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») за репост одного из роликов, который был признан экстремистским по решению Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году. Причём репост был сделан 5 сентября 2020 года, и ролик давно удалён со страницы депутата. По свидетельству помощника Юхневича, суд длился 10 минут. Штраф составил одну тысячу рублей.

Штраф невелик, как и тяжесть правонарушения, однако ни в думу Тюменской области, ни в Государственную думу РФ Юрий Юхневич благодаря решению суда баллотироваться в 2021 году не сможет. Только через год, когда выборы в региональный и федеральный парламенты минуют.

«КПРФ считает, что решение суда есть не что иное, как политическая расправа над оппонентами. Уже сейчас очевидно, что весь этот спектакль затевался с единственной целью — не допустить депутата-коммуниста в следующий созыв», — заявили тюменские коммунисты.

Подробности:Депутата Тюменской облдумы оштрафовали по экстремисткой статье

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин выступил уже с протестом на решение Тобольского городского суда, заявив, что Юхневича партийцы будут отстаивать. Многочисленные депутаты-коммунисты по всей стране выступили в поддержку коллеги из Тобольска. Написано обращение в Генеральную прокуратуру РФ. Дело Юхневича взял на личный контроль лидер коммунистов России Геннадий Зюганов. Естественно, что скорый суд и мелкий штраф тюменскому депутату породил серьёзную волну негатива в социальных сетях. Действующей власти, особенно муниципальной тобольской, припомнили все промахи и существующие городские проблемы. Справедливости ради необходимо отметить, что в адрес опального депутата в сети звучала и агрессия. К примеру, такое высказывание, мол, «намылили шею, пусть радуется, что не верёвку».

Юрий Юхневич Duma72.ru

«Вселенная перевернулась»

Что касается многочисленных проблем ЖКХ Тобольска, то руководитель управляющей компании ООО «Историческая часть» в Арбитражном суде Тюменской области будет отстаивать свою честь, которую очернили, по его мнению, местные блогеры.

Поводом к обращению в суд стали критические видеоролики об обслуживании дома № 9 в 10-м микрорайоне и дома 64 «А» по улице Ремезова в Тобольске, которые блогеры разместили в социальных сетях 21 октября 2020 года.

Истец считает, что тобольские блогеры в уничижительной форме обращаются к нему как к руководителю ООО и его компании. Но большинство участников паблика «Типичный Тобольск» так не считают.

«Мы не снимали роликов. Просто ушли в другую компанию, — рассказала свою историю тоболячка Светлана М. — Сейчас нам и ремонт сделали в подъезде, который «Историческая часть» обещала 10 лет. Отремонтировали крышу, лифт поменяли. Раньше «Историческая часть» порой вообще за зиму ни разу не убирала снег, и машины не могли проехать, а люди по весне тонули в слякоти. Теперь все хорошо».

В ветке обсуждения прозвучало и мнение, что можно было, не обзывая руководителя и компанию, ролик снять. Достаточно красноречивых кадров.

«Есть такие слова, как «бездействие», «нарушение». Если вы видели ролики этих доморощенных блогеров, там ругань ведь сплошная», — пишет другой участник паблика.

«Ну вот и докатились… Люди снимают видео, делают фото, всё это показывают общественности, чтобы привлечь внимание к проблеме… но всё наоборот. Видимо, вселенная перевернулась», — подытожил третий тоболяк.