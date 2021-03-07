Нижневартовск, Югра, , 06:04 — REGNUM Предварительную оценку объёма углеводородов, которые могли находиться в в подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» в районе Нижневартовска в Югре во время аварии в акватории реки Оби, сделали специалисты Ростехнадзора. Об этом 6 марта сообщил представитель ведомства Андрей Виль в своём Telegram-канале.

Виль уточнил, что в момент аварии на подводной части продуктопровода могло находиться около 700 тонн ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). В связи с этим Виль заявил, что информация об отсутствии угрозы окружающей среде вызывает сильные сомнения.

Также Виль отметил, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора создаст комиссию по техническому расследованию причин аварии на трубопроводе. Инспекторы ведомства и другие члены комиссии начнут изучать ситуацию на месте, как только это позволят условия. В настоящее время на месте ЧП работают представители МЧС.

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