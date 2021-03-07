Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Совершить поездку в Лондон, Брюссель и Париж в рамках подготовки к саммиту по борьбе с климатическими изменениями намерен спецпосланник президента США по климату Джон Керри. Об этом сказано в распространённом 6 марта сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

В Лондоне у Керри запланирована встреча с представителями правительства, ответственными за проведение 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, которая состоится в Глазго осенью. В Брюсселе и Париже намечены консультации с чиновниками Еврокомиссии и с властями Франции.

Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата запланирован США на 22−23 апреля текущего года. Как ранее проинформировали американские власти, главной темой мероприятия станет консолидация усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. О формате мероприятия на сегодняшний день ничего не известно, также нет информации и о том, главы каких государств будут приглашены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Канада до конца марта намерены провести первый раунд диалога по вопросам изменения климата.

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