Хьюстон, США, , 05:08 — REGNUM Российский автомобиль ВАЗ-2110 выпуска 2001 года был выставлен на продажу американским автодилером DFW Cars & Trucks в штате Техас. Об этом 6 марта сообщает журнал Drive.

Владельцы автомобиля оценили его в рекордную сумму 10 950 долларов (около 815 000 рублей). Утверждается, что 20-летний автомобиль является единственным экземпляром данной модели на территории США. Также отмечается отличное состояние автомобиля, его пробег составляет около 15 тысяч километров. По словам продавца, в салоне ощущается запах «новой Lada».

Единственная проблема состоит в том, что у автомобиля до сих пор отсутствует документ, разрешающий его эксплуатацию на дорогах в США. Уточняется, что такая проблема с оформлением машины возникла из-за ограничений, не допускающих ввоз в страну автомобилей, возраст которых меньше 25 лет. Эксперты заметили, что за предложенную продавцом цену можно приобрести респектабельный Volkswagen Golf GTI, либо «чертовски много Toyota Avalon».

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