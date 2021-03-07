Могадишо, , 04:05 — REGNUM Террористическую атаку на мирных жителей в столице Сомали, городе Могадишо, осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сказано в заявлении, распространённом 6 марта официальным представителем генерального секретаря Стефаном Дюжарриком.

Генеральный секретарь ООН решительно осудил террористическую атаку на мирных жителей в Могадишо и выразил соболезнования родным и близким погибших. Также Гутерриш заявил о солидарности ООН с народом Сомали и правительством этой страны перед лицом подобных преступлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что теракт произошёл вечером 5 марта у ресторана в городе Могадишо. Подорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва погибли не менее 20 человек, ещё как минимум 30 пострадали.

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