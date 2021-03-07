Лондон, , 03:31 — REGNUM Как минимум восемь сотрудников полиции пострадали при задержании участников антиковидной вечеринки в Лондоне. Об этом 6 марта сообщает Daily Mail.

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Сотрудники полиции наткнулись на вечеринку случайно, при розыске двух подозреваемых в ограблении. Всего участниками незаконного мероприятия стали около 30 человек. Сотрудники полиции попытались разогнать собравшихся, но они, недовольные вмешательством полицейских, оказали им сопротивление. В офицеров полиции полетели стаканы и бутылки с напитками, а также другие предметы.

В результате инцидента пострадали восемь полицейских, один из них потерял сознание, у ещё одного подозрение на перелом руки. Отмечается, что среди отдыхающих было много несовершеннолетних, а одним из участников вечеринки оказался подозреваемый, который был в розыске за ограбление. Все, присутствовавшие на незаконном мероприятии, были оштрафованы на 800 фунтов стерлингов каждый за нарушение карантина. Были задержаны четыре человека, трое из них по подозрению в нападении на полицейских.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух сотрудниках ФБР, погибших в результате перестрелки с подозреваемым в преступлении в американском штате Флорида.

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