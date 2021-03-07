Асунсьон, , 02:58 — REGNUM Подать в отставку всех министров для проведения последующей перестановки в правительстве попросил на фоне акций протестов президент Парагвая Марио Абдо Бенитес. Об этом 6 марта сообщила газета ABC Color.

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Как пояснил изданию министр информационных технологий и связи Мануэль Брунетти, президент услышал граждан и попросил всех министров покинуть свои посты, предоставив ему заявления об отставке. По словам Брунетти, глава Парагвая объявит о новых назначениях до конца дня.

Напомним, антиправительственные акции протеста состоялись в Парагвае 5 и 6 марта. Протестующие выдвинули правительству обвинения в коррупции, отсутствии лекарств, в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19, а также в возникшем в стране экономическом кризисе. Акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ходе которых погиб один человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках, возникших в ходе акций протеста в парагвайской столице Асуньсьон.

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