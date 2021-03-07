Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Вакцинацию только одной дозой препаратов, разработанных компаниями Moderna или Pfizer/BioNTech назвали недостаточной для полноценной защиты от COVID-19 американские учёные, сотрудничающие с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Об этом 6 марта рассказал директор Центра биологических оценок и исследований при управлении Питер Маркс газете The Wall Street Journal.

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В США было одобрено применение препаратов от Moderna и Pfizer. Обе вакцины от COVID-19 двухкомпонентные, первую и вторую дозы препарата надо вводить с разрывом в четыре недели в случае с Moderna и в три недели в случае с Pfizer. Маркс отметил важность применения препаратов так, как это было установлено регулятором. По словам Маркса, у специалистов регулятора нет информации, подтверждающей долгосрочную защиту от коронавирусной инфекции в случае введения лишь одной дозы вакцины.

Данный вопрос возник после заявления ряда учёных и законодателей о возможности применения одной дозы вакцины. Предполагалось, что это значительно ускорит процесс массовой вакцинации и позволит обеспечить доступ к препарату для широких слоёв населения страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предостерёг американцев от перехода к одноэтапной вакцинации двухкомпонентными вакцинами.

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