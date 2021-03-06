Уфа, , 23:53 — REGNUM В Башкирии столкнулись три транспортных средства — автобус и две фуры. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла 6 марта на автодороге в Иглинском районе под Уфой. В результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали.

«В результате ДТП… погиб водитель одной из фур, — заявили агентству в полиции. — За медпомощью обратились водитель другой фуры, водитель автобуса и один из пассажиров».

Сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта в Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля с электричкой погибли два человека.

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