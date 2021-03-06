Минск, , 23:37 — REGNUM Командир ОМОНа столицы Белоруссии Минска Дмитрий Балаба заявил, что у оппозиции не получится провести анонсированные массовые акции протеста, его бойцы готовы встать на защиту конституционного строя.

«Что касается весенних акций, как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попытаться надуть какую-то фальшивую ситуацию, — у них ничего не получится», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он уточнил, что сотрудники милиции реагируют на все эти проявления и будут реагировать дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов.

Постепенно акции протестов с ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.