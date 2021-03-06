Москва, , 23:16 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что «раньше замерзнет ад», чем власти страны рассмотрят требование Минска выдать им бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 6 марта в социальной сети Facebook.

«Ад не может замёрзнуть, значит, это никогда не случится. Нашла значение этого выражения в Кембриджском словаре. Поневоле грамотным будешь или хотя бы что-то для себя новенькое узнаешь. А ещё это выражение говорит о том, что когда на горе рак свистнет!», — написала Aleksandra A.

Многие пользователи пришли к выводу, что таким заявлением власти Литвы «расписались» в том, что они участвуют во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

«Вот и сами себя выдали, что эта домохозяйка в их руках. Исполнительница инструкций по развалу Белоруссии. А предателям место в тюрьме», — считает Тамара Т.

Некоторые комментаторы предположили, что дело лежит не столько в политическом русле, сколько в денежном вопросе. Они считают, что Литва активно «кормится» за счёт содержания Тихановской на своей территории.

«Конечно, Литва не выдаст Тихановскую Белоруссии. По той простой причине, что Литва получает от ЕС деньги на её содержание. Им, по сути, плевать на нее, главное, чтобы евро капали на счет государства», — поделилась своим мнением Раиса Р.

Другие пользователи пришли к мнению, что Тихановская отсиживаясь за границей и строя козни республике, по сути, осуществляет предательство своей Родины.

«Девятый круг ада — это Ледяное озеро Коцит. Этот круг имеет четыре пояса — Пояс Каина, Пояс Антенора, Пояс Толомея, Пояс Джудекка. В этом круге томятся Иуда, Брут и Кассий. Кроме них, также попасть в этот круг обречены предатели — родины, родных людей, близких, друзей», — пишет Diana W.

Напомним, 5 марта министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что «раньше замерзнет ад», чем власти страны рассмотрят требование Минска выдать им бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.