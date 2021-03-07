Москва, , 09:03 — REGNUM Заявление члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова о том, что Нобелевская премия мира политизирована и России следует от неё отказаться, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Конечно, можно сказать: «А судьи кто?». Но так можно сказать о любом конкурсе, где в комиссии, в жюри — люди, ведь любое мнение человеческое — субъективно, а мир, отсутствие войны — часть политической жизни, результат политики, и премия мира не может быть не политизированной. Мнение людей о политике не может быть неполитизированным, как и не может быть объективным. И это не значит, что не нужно материально и морально поощрять усилия людей к лучшему, более совершенному миру без войн», — пишет Сергей С.

Часть пользователей встретила данную идею с одобрением. По их видению, те номинанты, которые соревнуются за эту награду, в большинстве своём, не вызывают никакого уважения.

«Да, пора. В компании таких номинантов находиться просто неприлично», — считает Елена Л.

Некоторые комментаторы уверены, что премия носит крайне политизированный характер и жюри присуждает награду тому, на кого им укажут.

«Эта премия вызывает дикое ощущение, что воюющий мир сам по себе, а премия сама по себе», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Нашлись и те, кто указал на то, что отказаться от премии можно только тогда, когда её предлагают. Люди уверены, что вопрос поставлен изначально некорректно.

«Логика говорит, что отказаться от премии может тот, кому её дают или тот, кто её даёт. Причём здесь это?», — задаётся вопросом Константин П.

Напомним, 5 марта член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости о том, что Нобелевская премия мира политизирована и России следует от неё отказаться.