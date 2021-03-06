Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов рассмотрит во вторник, 9 марта, принятый ранее Сенатом пакет стимулирующих экономику на $1,9 трлн. Об этом говорится в заявлении лидера демократического большинства в нижней палате законодательного органа Стени Хойера.

«Палата представителей рассмотрит 9 марта одобренную Сенатом версию плана, чтобы мы смогли отправить документ на подпись президенту США Джо Байдену в начале недели», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат Соединённых Штатов одобрил пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19 на $1,9 трлн. В поддержку законопроекта выступили 50 сенаторов, против — 49.

Сейчас законопроект предстоит одобрить палате представителей. В случае одобрения законопроект отправится на подпись президенту США Джо Байдену.