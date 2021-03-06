Москва, , 22:59 — REGNUM Решение властей турецкой Аланьи стереть карту России с одной из городских скульптур после жалобы украинских дипломатов на наличие там российского Крыма вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Стирайте во всех картах! Но даже Джо Байден знает, что Крым российский!», — считает Furqatbek X.

Многие пользователи оказались возмущены данным актом, по сути, вандализма. Они считают, что властям Аланьи стоило бы спросить разрешения у автора изображения, ведь она имеет ценность для туристов.

«А у автора они спросили разрешение портить скульптуру?», — задаётся вопросом Сергей Е.

Некоторые комментаторы считают, что Турция «оказалась в заложниках» у руководства НАТО, которое навязывает Анкаре отношения с Украиной в ущерб России.

«Турция входит в НАТО, что ей диктует, то и делают. Не хотят, понимают, что их подставляют перед Россией, но деваться некуда. И с Украиной по заданию взасос целуются. Плюются, но делать нечего», — поделилась своим мнением Саламят И.

Нашлись и те, кто выразил своё абсолютное безразличие к какой-то карте в турецком курортном городе.

«Я и не знала про эту карту. И жила как-то спокойно. И с картой и без нее. Вот проблема!», — написала Ирина И.

Напомним, 5 марта представители властей турецкой Аланьи стерли карту России с одной из городских скульптур после жалобы украинских дипломатов на наличие там российского Крыма.