Москва, , 22:48 — REGNUM Решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свое мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«А надолго ли?!» — пишет Vasia V.

Многие пользователи встретили новость с нескрываемой радостью. Они уверены, что система по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции даёт положительные результаты.

«Ну что же, прекрасная новость. Значит, побеждаем отчасти этот ужасный вирус и наши старички не в такой опасности», — считает Вера А.

Некоторые комментаторы отметили, что многие жители на время самоизоляции были лишены полагающихся им льгот. Они считают, что это несправедливо.

«Какое счастье! А материальные потери будут возвращены?» — задаётся вопросом Ирина Б.

Тем не менее люди уже строят планы на конец весны, когда, по их прогнозу, власти уже окончательно снимут все ограничения, связанные с пандемией SARS-CoV-2.

«Всё, к маю снимут все ограничения», — поделился своими предположениями Юрий С.

Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.