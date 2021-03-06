Тирана, , 22:24 — REGNUM В Албании 6 марта в результате обследования 3308 человек выявили 777 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 742 человека были признаны излечившимися. За день вакцинацию от COVID-19 прошли 1110 человек. Всего вакцинацию прошли 19 357 граждан Албании. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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За первые дни марта COVID-19 унес жизни свыше 120 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 112 078 случаев заражения коронавирусом. 74 352 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 918 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умер 21 пациент с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 808 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 411 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 639 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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