Рим, , 22:05 — REGNUM Более 23 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Италии за минувшие сутки. Об этом 6 марта сообщает министерство здравоохранения страны на странице в соцсети Twitter.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 23 641 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 046 762.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Италии составляет 99 578, за минувшие сутки в стране скончались 307.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за 24 часа было выявлено более 24 тыс. новых носителей коронавируса.

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