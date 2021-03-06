Владимир, , 22:18 — REGNUM Приговор в виде трёх лет колонии общего режима в отношении жителя Владимирской области, который на незаконной акции протеста 23 января применил против полицейского газовый баллончик, вызвал обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Если бы он такое проделал в Нидерландах, ему прилетели бы статьи 180 и 181 УК НЛ в совокупности. До 12 лет сидеть + штраф до 87 тысяч евро. Это не считая незаконного ношения этого баллончика», — поделился своим мнением Alexandre I.

Многие комментаторы пришли к выводу, что приговор оказался слишком мягким. Они уверены, что за аналогичные действия в европейских странах и в США данный гражданин получил бы куда более существенное наказание.

«По сравнению с развитыми демократическими странами это не срок, а отпуск. В Америке за подобное от 20−30 лет. Бойтесь своих желаний, они могут исполниться», — пишет Natalja M.

Некоторые пользователи считают, что мужчина пришёл на митинг с конкретной целью напасть на полицейского и этому нет никаких оправданий.

«Мог быть просто прийти на митинг, чтобы послушать или даже выступить. Но он пришёл на митинг с газовым баллончиком, т. е. с совершенно конкретной целью», — написала Ирина Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны активнее распространять среди населения информацию о том, что грозит за нападение на представителей правопорядка.

«Результаты судебных рассмотрений по участию в незаконных митингах необходимо донести до населения. В целях недопущения в дальнейшем проведения незаконных мероприятий», — считает Игнат Ц.

Напомним, 5 марта житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика против полицейского 23 января.