Тутаев, Ярославская область, , 22:01 — REGNUM Пожар на Менделеевском НПЗ в Ярославской области потушен. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Жертв нет.

Пожар на Менделеевском НПЗ Yarregion.ru

По сообщению МЧС России по Ярославской области, на заводе им. Менделеева в поселке Константиновский возникло возгорание двух 600 м3 резервуаров с нефтепродуктами рядом с одной из установок. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и полиция. Идёт проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы розлива нефтепродуктов нет. Причины возгорания устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли вечером 6 марта.