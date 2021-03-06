Тутаев, Ярославская область, 6 марта 2021, 22:01 — REGNUM Пожар на Менделеевском НПЗ в Ярославской области потушен. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Жертв нет.

Пожар на Менделеевском НПЗ
Пожар на Менделеевском НПЗ
Yarregion.ru

По сообщению МЧС России по Ярославской области, на заводе им. Менделеева в поселке Константиновский возникло возгорание двух 600 м3 резервуаров с нефтепродуктами рядом с одной из установок. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и полиция. Идёт проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы розлива нефтепродуктов нет. Причины возгорания устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли вечером 6 марта.