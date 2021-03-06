Тутаев, Ярославская область, 6 марта, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Пожар на Менделеевском НПЗ в Ярославской области потушен. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Жертв нет.

Yarregion.ru Пожар на Менделеевском НПЗ

По сообщению МЧС России по Ярославской области, на заводе им. Менделеева в поселке Константиновский возникло возгорание двух 600 м3 резервуаров с нефтепродуктами рядом с одной из установок. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и полиция. Идёт проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы розлива нефтепродуктов нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли вечером 6 марта.