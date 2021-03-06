Ханты-Мансийск, , 21:57 — REGNUM В Югре 6 марта произошёл пожар в акватории реки Оби в районе Нижневартовска. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«Предположительно, пожар произошёл в связи с аварией на трубопроводе. Ситуация взята на контроль Росприроднадзором», — поясняют в правительстве региона.

АО «СибурТюменьГаз», в свою очередь, информирует, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ» произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием.

На данный момент ведётся утилизация оставшихся углеводородов через амбары дожига и одновременно организовано опорожнение трубопровода. Рисков для населения и окружающей среды нет, отмечают на предприятии.