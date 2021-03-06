Тутаев, Ярославская область, 6 марта 2021, 21:56 — REGNUM В МЧС подтвердили факт возгорания на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области. Звонок на пульт «01» поступил около 20 часов вечера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На территории предприятия горят два резервуара с нефтепродуктами, каждый объемом в 600 кубическим метров.
«Подтверждается возгорание двух резервуаров, силы и средства на месте работают, на данный момент идёт проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
На месте работают пожарные расчеты из Ярославля и Тутаева, а также полиция.
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