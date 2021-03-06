Тутаев, Ярославская область, , 21:56 — REGNUM В МЧС подтвердили факт возгорания на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области. Звонок на пульт «01» поступил около 20 часов вечера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место происшествия ГУ МЧС по Ярославской области

На территории предприятия горят два резервуара с нефтепродуктами, каждый объемом в 600 кубическим метров.

«Подтверждается возгорание двух резервуаров, силы и средства на месте работают, на данный момент идёт проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

На месте работают пожарные расчеты из Ярославля и Тутаева, а также полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области произошёл взрыв на НПЗ