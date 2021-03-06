Прага, , 21:42 — REGNUM Политик Вацлав Клаус, который занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год, вылечился от COVID-19. Об этом сообщило в субботу, 6 марта, Чешское телевидение.

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В сообщении отмечается, что сейчас экс-президент Чехии, который лечился амбулаторно, чувствует себя полностью здоровым.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля помощник Вацлава Клауса Петер Мацинка журналистам сообщил, что политик заразился коронавирусом.

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