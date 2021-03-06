Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Сенат Соединённых Штатов одобрил пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19 на $1,9 трлн. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что в поддержку законопроекта выступили 50 сенаторов, против — 49.

Сейчас законопроект предстоит одобрить палате представителей. В случае одобрения законопроект он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена предложила масштабный законопроект на сумму $1,9 млрд для помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Законопроект предлагает выделить средства на вакцины, увеличить пособие по безработице и помочь ряду предприятий по всей стране.

Конгрессмены от Демократической партии ожидают, что Байден подпишет закон не позднее 14 марта.