Братислава, , 21:25 — REGNUM Словакия из-за отсутствия мест в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с COVID-19 направляет их в клиники Германии и Польши. Об этом 6 марта сообщил в министерстве здравоохранения страны.

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Отмечается, что в Словакии в реанимации больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19. Это максимальное количество за период пандемии, мест в медучреждениях практически не осталось.

В минздраве Словакии добавили, что сегодня, 6 марта, Германия уже приняла двух больных COVID-19 из Словакии.

«Тяжёлые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной больнице города Горлице», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире Radio Express премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил, что пообещал России Закарпатскую область за вакцину «Спутник V».

На вопрос журналиста о том, что Российская Федерация получит в обмен на препарат от коронавирусной инфекции, министр сказал, что это будет «Закарпатская Украина». Однако затем он уточнил, что это шутка и российская сторона «ничего не потребовала взамен».