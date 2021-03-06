Вашингтон, , 22:28 — REGNUM США не будут навязывать Косово и Сербии решений их двусторонних отношений, поскольку соглашение о нормализации отношений должно быть приемлемым для граждан обеих стран. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по Западным Балканам Мэттью Палмера 6 марта в эфире телеканала «N1».

Дипломат отметил, что он не верит, что может предсказать какие-то сроки для заключения соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербии, однако для США решение проблемы Косово является срочным делом.

«Время не на нашей стороне. Чем дольше мы ждем, тем сложнее будет и все проблемы станут еще запутаннее», — заявил Палмер.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ назвали смену администрации США шансом на решение проблемы Косово