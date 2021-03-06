Ростов-на-Дону, , 21:14 — REGNUM Футболисты «Сочи» в выездном матче двадцать первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Ростовом». Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла 6 марта на «Ростов-Арене».

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России «Ростов» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Футболисты «Сочи», в активе которых 37 баллов, находятся на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля футболисты «Ростова» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в выездном матче двадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

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