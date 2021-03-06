6 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 23:34 — REGNUM Несмотря на долгое знакомство как читателя с японской газетой «Санкэй симбун», не знал, что ее редакционный коллектив такой обидчивый. А тут вдруг из номера в номер поливающие грязью нашу страну и ее руководство журналисты испытали чувство обиды на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который, даже не называя газету по ее названию, всего лишь порекомендовал не читать японские экстремистские издания. Возмущению японских националистов нет предела: «Как так? Это недопустимо! Это же ущемление свободы слова!»

Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя ничего обидного и тем более оскорбительного в словах пресс-секретаря не было, и он всячески подчеркивал стремление российского президента дорожить отношениями Москвы с Токио и всемерно их развивать, коллектив «Санкэй симбун», как говорят у нас в просторечии, «обвалялся в обиде», выплеснув ее на свои страницы.

Замечу, что автор этих строк тоже не во всем согласен с высказыванием Пескова в духе «профессора Преображенского». Но, конечно, по другой причине. Ибо он сам себе противоречит, с одной стороны, признавая, что в Японии много недружественно настроенных к нашей стране экстремистов, а с другой — призывая их как бы игнорировать. Смею заметить, что японские экстремисты из профашистских организаций вовсе не кучка «городских сумасшедших», а хорошо организованные полувоенные отряды штурмовиков, регулярно осаждающие посольство России в Токио, генконсульства, торгпредство и представительства других российских учреждений в Японии с истошными требованиями через мощнейшие громкоговорители «вернуть все Курилы и Карафуто (Сахалин)». И последователей и сочувствующих им в стране немало.

Известно, что до недавнего времени занимавший пост премьер-министра Японии и часто посещавший нашу страну Синдзо Абэ является духовным лидером правонационалистического объединения Страны восходящего солнца «Ниппон кайги» («Японская конференция») — крупнейшей в Японии ультраконсервативной, правонационалистической организации, основанной в 1997 году и насчитывающей около 40 000 членов. Группа имеет влияние в законодательной и исполнительной ветвях власти Японии через свои филиалы. Синдзо Абэ является специальным советником парламентской лиги группы. «Ниппон кайги» неофициально связана с низовыми законодателями и местными политиками по всей стране. Группа описывает свои цели как намерение «изменить послевоенное национальное сознание на основе взгляда Токийского трибунала на историю как на фундаментальную проблему» и «пересмотреть действующую конституцию»; она видит свою миссию в содействии патриотическому воспитанию, устранении из Конституции Японии пацифистских статьей и поддержке официальных визитов в храм японского милитаризма Ясукуни, где канонизированы души погибших за «великую Японию» воинов-героев, включая казненных по приговору Токийского трибунала военных преступников.

Очевиден вопрос, правильно ли игнорировать эти набирающие в Стране восходящего солнца силу тревожные тенденции возрождения идеологии японского милитаризма и отбрасывать в сторону, не читая, газету, являющуюся рупором правонационалистических сил.

Храм Ясукуни Toshihiro Gamo

Но вернемся к «обиде» господ из «Санкэй симбун». Спросивший Пескова журналист, видимо, имел в виду редакционную статью «Санкэй симбун», в которой утверждалось, что политика российского руководства в отношении Японии явно исходит из осознания невозможности осуществления переговоров с ней по «территориальной проблеме» и знаменует собой «верх наглости». Использование подобных выражений японские журналисты аккредитованной много лет в нашей стране газеты, надо полагать, считают допустимым и нормальным. Далее в редакционной статье «Санкэй симбун» «констатируется», что в этих условиях Японии нужно внимательно следить за тем, как в результате антиправительственных демонстраций власть режима Путина шатается, и активнее обращаться ко всему миру с призывами требовать возврата «северных территорий» Японии.

Сама же «Санкэй симбун» слов, что называется, не выбирает. Она не останавливается перед фактически оскорблением как прошлых, так и нынешних руководителей нашей страны. Читаем: «Россия не имеет права вести переговоры о передаче суверенитета над российской территорией», — якобы (?) заявил Медведев. Фактически это заявление равносильно принуждению Японии к отказу от идеи возврата северных территорий. С учетом нынешней японской позиции такое заявление российского высокопоставленного лица нельзя расценить иначе, как верх наглости».

Уже не впервой Владимиру Путину пытаются «присвоить лавры» Иосифа Сталина, вернувшего Курилы «в родную гавань». «Санкэй симбун» витийствует:

«Судя по всему, нам пора прекратить попытки вести переговоры по северным территориям с администрацией Путина, которая продолжает только издеваться над Японией. Бывший советский диктатор Иосиф Сталин жестоко захватил безоружные северные территории сразу после Второй мировой войны, как «вор на пожаре», грубо нарушив международное право. А теперь пришла антигуманная администрация Путина. Японии нужно, чтобы мир понял, что возвращение островов — это правильно. Япония должна работать над построением новой международной стратегии, направляя все ресурсы на дипломатическое наступление на Россию».

Это что же получается: нам объявляют «дипломатическое наступление», а мы должны, как страусы, прятать головы в песок, не замечая этого наступления, которое уже спланировано и осуществляется по всему периметру границы России. И на Дальнем Востоке создание напряженности для нашей страны стратегами из Вашингтона, скорее всего, поручено Токио.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

А ведь противник, а Япония по «договору безопасности» с США именно военно-стратегический противник России, успокаиваться не намерен и готовится, сделав выводы из прежних ошибок, вновь наступать, дожидаясь ослабления России, ее «экономического коллапса» и «цветной революции». Кстати, среди японцев уже появились призывы «направить в Россию множество агентов, которые будут добиваться ее распада изнутри»!

Об этом же толкует «Санкэй симбун»:

«Слабость нашей внешней политики на российском направлении, проявившаяся сразу же после распада СССР, привела к тяжелым последствиям. Однако по мере того, как по всей России проходят антиправительственные протесты, застарелая власть Путина начинает шататься. Пришло время сосредоточить все силы на следующей «хорошей возможности» для возврата Японии северных территорий».

Так вот, против нынешних российских властей и всех нас готовят новый объединенный под руководством США разрушительный поход, а нам предлагают «не читать газет», в которых об этом без стеснения и дипломатического флера прямо пишут. Странно это как-то…