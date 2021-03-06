Лондон, , 20:51 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 6040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 марта свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 213 343.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет более 124 419, за минувшие сутки умерли 158 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 6,5 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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