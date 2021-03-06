Москва, , 20:37 — REGNUM Ушла из жизни участница программы глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Маренникова, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова», — сообщили в министерстве.

Маренникова внесла неоценимый вклад в развитие вирусологии, а наиболее важным этапом научной деятельности вирусолога стало её активное участие в реализации Программы глобальной ликвидации оспы.

Министерство здравоохранения выразило глубокие соболезнования родным и близким Маренниковой, её коллегам и ученикам.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 марта, в Пскове на 82-м году жизни скончался литературный критик, член Союза писателей России, прозаик и литературовед Валентин Курбатов. Об этом сообщил председатель правления псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

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