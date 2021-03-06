Тутаев, Ярославская область, , 20:34 — REGNUM В Ярославской области вечером 6 марта произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в посёлке Константиновский Тутаевского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный житель.

Взрыв сопровождался возгоранием. По предварительным данным, взорвались емкости около одной из установок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации, на место происшествия выехали пожарные, МЧС, сотрудники полиции. Сведений о пострадавших и ущербе пока нет.