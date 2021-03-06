Тутаев, Ярославская область, 6 марта, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Ярославской области вечером 6 марта произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в посёлке Константиновский Тутаевского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный житель.

ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Взрыв сопровождался возгоранием. По предварительным данным, взорвались емкости около одной из установок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации, на место происшествия выехали пожарные, МЧС, сотрудники полиции. Сведений о пострадавших и ущербе пока нет.