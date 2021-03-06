Приштина, , 20:34 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 5 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3177 образца в крае выявили 592 носителя коронавируса.

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Уже неделю в Косово отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса. Ещё 291 человек признан излечившимся от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 72 500 случаев заражения коронавирусом. 61 685 пациентов уже здоровы. 1640 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение проходят 9175 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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