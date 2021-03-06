Кишинёв, , 20:21 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 1620 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 194 605 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 170 468 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 4 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили 1800 носителей SARS-CoV-2.

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