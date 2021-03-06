Москва, , 20:20 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для применения при ЧС. Об этом сообщили в пресс-службу Минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Отмечается, что во время видеозвонка стороны затронули темы противодействия распространению коронавируса, в том числе вакцинацию населения.

«Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что к июлю текущего года в России может сформироваться популяционный иммунитет к коронавирусу.

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение (формирования популяционного иммунитета) произойдет в первом полугодии с захватом июля», — сказал он.

Также глава Минздрава добавил, что в России в настоящее время развивается производство вакцин от COVID-19.