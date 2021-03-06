Рим, , 20:18 — REGNUM Примерно 150 болельщиков футбольного клуба «Фиорентина» (Италия), за который выступает нападающий Александр Кокорин (Россия), прибыли на базу команды и провели акцию. Об этом 6 марта передает violanews.com.

Фанаты решили выразить недовольство последними результатами команды: вывесили несколько баннеров с угрозами в адрес клуба.

Кокорин участия в занятии не принимал, проходя медтесты, но находился на базе. Сообщается, что ни м он, ни его модноклубники не пострадали.

«Фиорентина» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 25 очков после 25 матчей.