Москва, , 20:14 — REGNUM 15 марта российский теннисист Даниил Медведев станет вторым номером мирового рейтинга. Об этом 6 марта сообщается в Twitter Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Российский спортсмен, на сегодняшний день занимающий III место мирового рейтинга, станет первым с 25 июля 2005 г. игроком в топ-2 не из «большой четверки», куда входят Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцаря) и Энди Маррей (Великобритания).

В 2021 г. Медведев выиграл 10 матчей и потерпел 2 поражения.