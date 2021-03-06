Женева, Швейцария, , 20:11 — REGNUM За последние сутки на планете Земля выявили 353 528 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 115,65 млн человек. Такие данные приводит в субботу, 6 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 7 192 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 571 823.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 425 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки.

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