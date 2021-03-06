Токио, , 20:05 — REGNUM На территории Японии могла сформироваться мутация коронавируса, схожая с выявленными в ЮАР и Бразилии генетическими вариантами. Об этом сообщает телеканала NHK со ссылкой на специалистов медицинского университета Кэйо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Отмечается, что в исследовании приняли участие 4,4 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, у 64 из них был обнаружен генетический вариант, обладающий мутацией E484K в шиповидном белке.

При этом 62 пациента, предположительно, заразились им за границей, у двух специалисты университета обнаружили мутировавшую разновидность вируса, который мог сформироваться в Японии.

Специалисты не исключили угрозы распространения на территории Японии мутировавшего штамма коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю в японской столице Токио выявляют в среднем 273 носителя коронавируса ежесуточно. Всего в японской столице с начала пандемии выявили 112 925 случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в Токио умерли 1454 человека.

Ранее правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих к нему префектурах из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.