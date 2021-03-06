Москва, , 20:02 — REGNUM Соболезнования родным и близким литературного критика и писателя Валентина Курбатова, скончавшегося 6 марта в Пскове, выразил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Валентин Курбатов, посвятивший себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы, многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вёл большую общественную работу.

По его словам, Курбатов подавал пример «истинного служения культуре».

Ранее стало известно, что в Пскове скончался 81-летний литературный критик, член Союза писателей России, прозаик и литературовед Валентин Курбатов.

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