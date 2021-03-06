Кисловодск, Ставропольский край, , 19:45 — REGNUM В Кисловодске Ставропольского края в результате обрушения фрагмента стена на территории закрытого на реконструкцию санатория погиб один человек. Об этом 6 марта сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

Отмечается, что в 12:45 по местному времени (совпадает с мск) поступила информация об обрушении фрагмента стены по улице Реброва, 15. Здание санатория неэксплуатируемое и находится на реконструкции.

«При разборе завалов обнаружено тело мужчины», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Березниках Пермского края на шахте «Уралкалия» произошел смертельный несчастный случай. На одном из участков панели блока на выемочном штреке пласта рудника шахты произошло обрушение горной породы с закрепленной кровли. Под завалами оказался машинист горных выемочных машин.

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